Россиянин решил нажиться на топливном кризисе и тайком продал тонны бензина

В Ростовской области полиция задержала спекулянта за продажу 4,5 тонны топлива

В Ростовской области полиция задержала спекулянта, который решил нажиться на топливном кризисе и тайком продал тонны бензина. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Пока в отношении мужчины не стали возбуждать уголовное дело, однако в случае повторения преступления ему грозит уголовная ответственность по статье 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Ранее россиянин уже привлекался к административной ответственности за незаконное осуществление предпринимательской деятельности, а также за нарушение требований пожарной безопасности.

Спекулянт работает администратором бесконтактной автозаправочной станции (АЗС) в Матвеево-Курганском районе. В ночное время он реализовал 4,5 тонны топлива, заливая его в пластиковые емкости, не соответствующие нормам пожарной безопасности.

Ранее сотрудники донского Главка в Матвеево-Курганском районе Ростовской области задержали мужчину, который захотел заработать на перепродаже бензина.

10 июля власти Ростовской области ввели временные ограничения на продажу топлива на АЗС частникам. Ростовская область стала очередным регионом, в котором власти пошли на экстренные меры из-за топливного кризиса. На фоне нехватки бензина в ряде субъектов стали продавать его по новым правилам.