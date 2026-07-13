Intel вложится в ирландский завод на фоне подскочившего спроса на чипы для ИИ

FT: Intel вложит €5 млрд в ирландский завод на фоне подскочившего спроса на чипы для ИИ

Intel вложит пять миллиардов евро в ирландский завод на фоне подскочившего спроса на чипы для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Financial Times (FT).

Производитель инвестирует в расширение своего предприятия в Лейкслипе в Ирландии для наращивания выпуска процессоров. Деньги выделяют для укрепления позиций Европы в полупроводниковой отрасли на фоне бума ИИ-агентов и растущего спроса на центральные процессоры Intel Xeon.

Исполнительный вице-президент Intel Нага Чандрасекаран заявил, что эти инвестиции гарантируют, «что Ирландия останется в авангарде самых передовых производственных экосистем мира, одновременно укрепляя роль региона в глобальном технологическом ландшафте». В последние годы роль центральных процессоров Intel была отодвинута на второй план графическими процессорами Nvidia, которые продолжают оставаться основными устройствами для ИИ.

Ранее Intel решила выделить более 14 миллиардов долларов за восстановление полного контроля над своим заводом по производству полупроводников Fab-34 в Ирландии через два года после его продажи инвестиционной группе Apollo. В свое время компания продала предприятие за 11,2 миллиарда.

В июне акции корейского производителя чипов SK Hynix резко подорожали после объявления о его планах выйти на американскую биржу, разместив бумаги на 29 миллиардов долларов. Предстоящее размещение акций станет одним из крупнейших в истории, войдя в топ-3 и уступая по масштабу только недавнему IPO SpaceX Илона Маска.