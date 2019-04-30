Парня из Tinder осмеяли за неуместную критику женского платья

Британка Теа Лорин Чиппендейл (Thea Lauryn Chippendale) возмутилась критикой в свой адрес от парня, с которым она познакомилась в Tinder. Она пожаловалась на его поведение в Twitter и снискала поддержку тысяч микроблогеров.

20-летняя Чиппендейл опубликовала скриншот переписки с неким Джорждем. Собеседник сделал замечание по поводу ее внешнего виду на одном из снимков. Он заявил, что наряд девушки ужасен и он не сможет уснуть, пока не скажет об этом ей. На недоуменные вопросы он посоветовал ей покупать одежду в «каких-нибудь приличных местах».

Снимок диалога Чиппендейл сопроводила оригинальным снимком, который вызвал у Джорджа отторжение.

— Thea Lauryn Chippendale 🌹 (@theachippendale) 28 апреля 2019, 10:19

Публикация собрала 93 тысячи лайков. Многие подписчики обвинили неизвестного Джорджа в невежестве и посоветовали ему отправляться «на помойку». «А в какой момент спрашивали его мнение?» — саркастически поинтересовалась одна из комментаторов. Она добавила, что Чиппендейл выглядит потрясающе.

Многие высмеяли незваного советчика. «Его бывшая носила это платье, когда изменяла ему. Это единственное объяснение», — предположила Рейчел Хокинс (Rachel Hawkins). Ряд юзеров заметили, что девушке повезло, так как их спутники из Tinder вели себя еще хуже.

Ранее пользовательница сети сообщила, что обнаружила в Tinder необычный профиль, принадлежащий парню по имени Джозеф. Мужчина выложил ряд странных фактов о себе и набор нелепых фотографий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!