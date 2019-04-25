Парней из Tinder подняли на смех

Сценарист театра UCB Theatre из Лос-Анджелеса Джон Фур (Jon Foor) с друзьями записал пародийный ролик, в котором показал «типичного парня из Tinder». Как рассказал изданию Daily Dot автор видео, он решил снять пародию после того, как провел в приложении для знакомств много времени и заметил, что большая часть анкет не отличается друг от друга. Запись доступна на YouTube.

Роль «типичного парня из Tinder» сыграл приятель Фура Люк Стриклер (Luke Strickler). На записи он рассказывает, как ему нравится природа и прогулки по пляжу с обнаженной грудью и сериал «Офис». Также он фотографируется на фоне цветов и граффити, восхищается холмом, гладит собаку, держит в руках странную рыбу и при этом постоянно улыбается.

В финале героя со всех сторон начинают атаковать требования девушек. В результате он оказывается один в пустыне, вынимает из себя сердце и долго смотрит на него, держа в руке.

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Ролик позабавил пользователей сервиса для знакомств. В комментариях под видео зрители написали, что пародия касается не только мужских профилей, а вообще всех анкет в Tinder. Мужская аудитория поиронизировала над тем, что «типичный парень в Tinder» обычно не должен быть ниже 192 сантиметров, потому что иначе он никого не заинтересует. Кроме того, «правильный» пользователь сервиса обязательно должен фотографироваться с кофе, посчитали некоторые. «Не забудьте крафтовое пиво и поездку в Мачу-Пикчу﻿», — прибавил юзер got apex1.

Создатели ролика отметили, что после долгого использования Tinder складывается впечатление, что каждый раз заходишь на страницу одного и того же человека. К примеру, у жителей Лос-Анджелеса в профиле можно наблюдать идентичные живописные места.

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