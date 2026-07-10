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19:15, 10 июля 2026Наука и техника

Российский перехватчик «Хант» предугадает маневры дронов

Neat: Российский дрон-перехватчик «Хант» сможет предугадать маневры цели
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Российский дрон-перехватчик «Хант» с бортовым искусственным интеллектом (ИИ) сможет самостоятельно предугадать маневр цели. Об этом рассказал представитель компании-разработчика Neat, передает ТАСС.

В перехватчик внедрили обученную нейросеть. Аппарат получает целеуказание от радиолокационной станции, а после вывода в целевой район включается ИИ, который ведет перехватчик к дрону противника.

«Хант» перехватывает беспилотники самолетного типа. Кроме того, конструкторы прорабатывают поражение тяжелых коптеров. Дрон можно запускать с ручной или наземной установки. Максимальная скорость полета составляет 290 километров в час, а дальность — 40 километров.

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В июле стало известно, что в зоне проведения СВО начали боевые испытания дрона-перехватчика «Сварог про» с ИИ. Запускаемый с руки аппарат может нести боевую часть.

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