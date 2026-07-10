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19:09, 10 июля 2026Путешествия

Мужчина 36 лет жил бесплатно в роскошных отелях Индии и попался

В Индии задержали мошенника, который 36 лет жил в роскошных отелях без оплаты
Алина Черненко

Фото: Marco Taliani de Marchio / Shutterstock / Fotodom

Мужчина жил бесплатно в роскошных отелях Индии на протяжении 36 лет и попался полиции. Подробностями истории поделился местный портал The Times of India.

По данным правоохранителей, с начала 1990-х годов 69-летний Бингсон Джон заселялся в самые дорогие гостиницы страны под вымышленными именами. Мошенник представлялся иностранным гидом, учителем английского языка или инструктором по йоге, наслаждался гостеприимством персонала, пользовался услугами, а потом исчезал без оплаты счета. Следователи предполагают, что таким образом ему удалось обмануть около 300 отелей более чем в 10 штатах Индии.

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Последний раз Джон остановился в пятизвездочном отеле в городе Райпур и сбежал, оставив неоплаченный счет на сумму 63,7 тысячи рупий (около 50,7 тысячи рублей) и забрав арендованный ноутбук стоимостью 148 тысяч рупий (около 117,8 тысячи рублей). Через 72 часа злоумышленника задержали в другом городе.

Стражи правопорядка выяснили, что Джон занялся мошенничеством после личной трагедии — кончины невесты. Его первый арест произошел в 1996 году, тогда его отправили в тюрьму Тихар в Дели. С тех пор он почти 15 лет провел за решеткой в местах заключения по всей стране.

Во время допроса индиец охотно признался в совершении преступлений. Он назвал тюрьмы своим «домом», а роскошные отели — «туристическими местами». Мужчину арестовали и заключили под стражу.

Ранее турист задолжал европейским отелям более 17,6 тысячи евро (1,6 миллиона рублей). Он жил и питался за счет заведений, а затем скрывался без оплаты.

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