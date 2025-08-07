Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:08, 7 августа 2025Путешествия

Турист задолжал отелям в Европе 1,6 миллиона рублей и попал под арест

CB: Турист задолжал 1,6 миллиона рублей за проживание в отелях Испании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Отдыхающий в Европе турист задолжал отелям за проживание более миллиона рублей. Об этом сообщает издание Cronica Balear (CB).

По данным источника, путешественник сенегальского происхождения попал под арест 4 августа в гостинице в Сан-Антонио, Испания. Его обвинили в мошенничестве на сумму более 17,6 тысячи евро (1,6 миллиона рублей).

Материалы по теме:
«Цены растут каждый день» Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
«Цены растут каждый день»Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
22 июня 2022
Руссо туристо. Как сильно вы похожи на типичного российского путешественника? Тест
Руссо туристо.Как сильно вы похожи на типичного российского путешественника? Тест
6 января 2020

Выяснилось, что сенегалец в июне 2024 года провел несколько недель в отеле на Ибице, питался за счет заведения, а затем скрылся без оплаты. В отеле Сан-Антонио турист проживал уже под другим именем.

Сотрудники полиции нашли в его вещах французские и швейцарские документы, которые оказались фальшивыми. Задержанный уже предстал перед судом. Рассмотрение дела продолжается.

Ранее украинский турист, посетивший Рим и Милан, остался под неприятным впечатлением после нескольких попыток одурачить его. Он рассказал о наглых сенегальцах, предлагающих «браслеты дружбы» за деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил, что Россия готова к обмену территориями с Украиной. Какие регионы могут в нем участвовать?

    Индийский бизнес отреагировал на 50-процентные пошлины Трампа

    Путин провел вторые переговоры за день

    Раскрыты подробности исчезновения туристки с шезлонга во время отпуска с мужем в Европе

    iPhone будет работать на процессорах Samsung

    Театр олимпийской чемпионки принес ей многомиллионные убытки

    Совбез ООН рассмотрит ситуацию об уголовном преследовании Гуцул

    Назван лучший тренажер для идеального пресса

    В Москве стало меньше киберпреступлений

    Готовившая к IELTS сеть языковых школ стала нежелательной в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости