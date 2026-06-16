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05:01, 16 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Назван вероятный срок перехода Константиновки под контроль России

Полковник Матвийчук: Константиновка перейдет под контроль России в течение недели
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Река / ТАСС

Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) уже скоро перейдет под полный контроль России, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Сроки он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно о переломе армией России линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке.

«Константиновка практически в окружении. Организованное сопротивление парализовано. Обороняются отдельные дома, отдельные участки, обороняются, наверное, самые отмороженные, потому что уже несколько ночей подряд они пытаются вырваться и уйти оттуда. То есть в Константиновке идут бои для уничтожения оставшихся бандитов и очистки всей этой территории. Я думаю, что в течение недели там все закончится», — поделился прогнозом эксперт.

До этого сообщалось об отвлекающих маневрах ВС России под Константиновкой. Российские военные вели боевые действия, при этом перенося основное направление удара.

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