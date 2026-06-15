Стало известно о переломе армией России линии обороны ВСУ в Константиновке

Русич: ВСУ усиленно контролировали подходы к Константиновке, но ВС РФ переломили оборону

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиленно контролировали подходы к Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил командир 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Русич, передает РИА Новости.

«Очень сильно контролировались подходы к городу. Самое тяжелое было — проломить первую линию обороны, войти вглубь линии обороны противника. Дальше уже все было легче», — объяснил Русич.

По словам командира, в настоящее время его военные ведут бои в первую очередь в высотном квартале Константиновки в западной, юго-западной и северо-западной частях города.

Ранее стало известно об отвлекающих маневрах ВС России под Константиновкой. Российские военные вели боевые действия, при этом перенося основное направление удара.