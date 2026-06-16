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05:01, 16 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали летние причины срочно везти питомца к врачу

Ветврач Фроленко: Вялость и отказ от воды бывают признаками критического состояния питомца
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Тепловой удар развивается очень быстро и крайне опасен для животных: он бьет в первую очередь по мозгу, вызывая когнитивные нарушения, рассказала ветврач SUPERPET Елена Фроленко. В беседе с Лентой.ру она перечислила симптомы, при которых нужно срочно везти питомца в ветклинику.

Врач предупредила, что учащенное и затрудненное дыхание, обильное слюнотечение, рвота или диарея, а также нарушение координации должны серьезно насторожить хозяев животных. Особенно, подчеркнула она, если это сопровождается сильной вялостью и отказом от воды, а в тяжелых случаях у питомца могут быть судороги и потеря сознания.

«Если животное перестало реагировать на окружающих, тяжело дышит, не может встать или у него появились судороги, счет может идти на минуты. В такой ситуации нельзя ждать, что станет лучше само», — отметила Фроленко.

Ветеринар посоветовала до визита в клинику перенести питомца в прохладное место и постепенно охлаждать водой. Она подчеркнула, что при этом ни в коем случае нельзя использовать ледяную воду, так как она навредит сосудам. Фролова посоветовала намочить живот, лапы, подмышки и шею питомца прохладной водой, а по дороге в клинику положить на эти места мокрые полотенца.

Нельзя питомцам мочить спину, это вызовет парниковый эффект и никак не поможет охлаждению. Попробуйте поить животное маленькими порциями прохладной воды

Елена ФроленкоВетеринар

«В квартире или доме создайте комфортную температуру – 20-25 градусов. Используйте охлаждающие коврики и разрешите питомцу укрыться от жары в ванной, если он хочет. Также расставьте по дому несколько мисок со свежей водой или фонтанчиков, чтобы животное имело постоянный доступ к питью», — также посоветовала ветврач.

Ранее россиянам назвали признаки теплового удара у питомцев. При нем без своевременной помощи у животного могут пострадать сердце, почки, печень и головной мозг.

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