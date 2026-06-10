Россиянам назвали признаки теплового удара у питомцев

Ветврач Фроленко: Тяжелое дыхание и вялость в жару у питомцев являются плохими признаками

При тепловом ударе без своевременной помощи у животного могут пострадать сердце, почки, печень и головной мозг, предупредила ветврач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Елена Фроленко. В комментарии «Ленте.ру» она рассказала о признаках и первой помощи домашним питомцам в жару.

«Первыми признаками обычно становятся учащенное дыхание, сильная одышка, обильное слюнотечение, вялость, беспокойство, покраснение слизистых оболочек. В более тяжелых случаях появляются рвота, нарушение координации, судороги и потеря сознания. Тогда нужно незамедлительно ехать в ветклинику», – объяснила ветврач.

Фроленко предупредила, что если питомец в сознании и просто тяжело дышит, прежде всего нужно перенести его в прохладное место: в помещение с кондиционером, вентилятором или хотя бы в глубокую тень. При этом ни в коем случае нельзя обливать его холодной водой, указала она.

Главная ошибка при тепловом ударе — пытаться резко охладить животное ледяной водой или обкладывать его льдом, потому что это может вызвать спазм сосудов и ухудшить состояние Елена Фроленко ветврач

Вместо этого она порекомендовала омыть прохладной водой живот питомца, паховую область, подмышки и лапы, положить на него влажные полотенца и понемножку поить его водой. Когда состояние стабилизируется, эксперт посоветовала отвезти животное к ветеринару, потому что после теплового удара осложнения могут развиваться и спустя несколько часов.

«Дома используйте охлаждающие коврики, контролируйте температуру воздуха и постоянно обновляйте воду для питомца – она должна быть свежей и прохладной. Желательно расставить по дому несколько мисок. Если питомец тяжело дышит, ищет прохладные поверхности или становится менее активным, это уже сигнал, что ему жарко. В такие дни лучше отказаться от длительных прогулок и интенсивных игр», – заключила Фроленко.

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