Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:30, 10 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали признаки теплового удара у питомцев

Ветврач Фроленко: Тяжелое дыхание и вялость в жару у питомцев являются плохими признаками
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Wirestock / Magnific

При тепловом ударе без своевременной помощи у животного могут пострадать сердце, почки, печень и головной мозг, предупредила ветврач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Елена Фроленко. В комментарии «Ленте.ру» она рассказала о признаках и первой помощи домашним питомцам в жару.

«Первыми признаками обычно становятся учащенное дыхание, сильная одышка, обильное слюнотечение, вялость, беспокойство, покраснение слизистых оболочек. В более тяжелых случаях появляются рвота, нарушение координации, судороги и потеря сознания. Тогда нужно незамедлительно ехать в ветклинику», – объяснила ветврач.

Фроленко предупредила, что если питомец в сознании и просто тяжело дышит, прежде всего нужно перенести его в прохладное место: в помещение с кондиционером, вентилятором или хотя бы в глубокую тень. При этом ни в коем случае нельзя обливать его холодной водой, указала она.

Главная ошибка при тепловом ударе — пытаться резко охладить животное ледяной водой или обкладывать его льдом, потому что это может вызвать спазм сосудов и ухудшить состояние

Елена Фроленковетврач

Вместо этого она порекомендовала омыть прохладной водой живот питомца, паховую область, подмышки и лапы, положить на него влажные полотенца и понемножку поить его водой. Когда состояние стабилизируется, эксперт посоветовала отвезти животное к ветеринару, потому что после теплового удара осложнения могут развиваться и спустя несколько часов.

«Дома используйте охлаждающие коврики, контролируйте температуру воздуха и постоянно обновляйте воду для питомца – она должна быть свежей и прохладной. Желательно расставить по дому несколько мисок. Если питомец тяжело дышит, ищет прохладные поверхности или становится менее активным, это уже сигнал, что ему жарко. В такие дни лучше отказаться от длительных прогулок и интенсивных игр», – заключила Фроленко.

Ранее кинолог Голубев предупредил об опасности борщевика для питомцев. Он напомнил, что в соке борщевика содержатся фуранокумарины, которые в разы повышают чувствительность кожи к ультрафиолету.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они почувствуют эту войну так, как ее чувствуем мы». Зеленский пригрозил запустить по России 600 дронов и ракет

    Раскрыты последствия комплексного удара по позициям украинских морпехов в Чугуеве

    Подведены итоги многодневных поисков бесследно пропавших Усольцевых

    Популярная добавка для суставов оказалась фактором развития деменции

    Россиянка описала несколько продуктов фразой «стараюсь избегать на нашем побережье»

    Китаец жестоко отомстил заносчивому любителю татуировок с иероглифами

    Запад обвинили в стремлении «уничтожить еще одно поколение украинцев»

    В Британии заявили об ударе по Украине после решения Евросоюза

    Россиян предупредили об опасности секса в жару

    Режим беспилотной опасности впервые с начала СВО ввели в Омской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok