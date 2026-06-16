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Из жизни
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05:00, 16 июня 2026Из жизни

Пастора приговорили к пожизненному заключению за соблазнение прихожанок

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: ChameleonsEye / Shutterstock / Fotodom

В США приговорили к пожизненному заключению за сексуальное насилие бывшего католического священника Энтони Одионга. Об этом сообщает The New York Times.

57-летний пастор, уроженец Нигерии, служил в Техасе и Луизиане. Расследование, начавшееся в 2024 году, выявило девять прихожанок его церкви, которые обвинили его в домогательствах и насилии, а в 2025 году нашлась десятая. Одна из потерпевших, бывшая сотрудница Университета Бэйлора и мать семерых детей, рассказала суду, что познакомилась с Одионгом после тяжелого развода. Он заметил ее плачущей в церкви, предложил помощь и стал ее духовным наставником. Когда они занялись сексом, пастор заявил, что их связь была «духовной и священной». Отношения длились три года и прекратились лишь после того, как двое старших детей женщины застали их вместе.

Другая пострадавшая из Луизианы рассказала, что Одионг поцеловал ее на дне рождения, а затем трогал ее грудь, называя «пурпурным ирисом». Еще одна женщина родила от священника ребенка, что подтвердил тест ДНК. Прокуратура заявила, что ребенок «почти наверняка» был зачат в результате насилия.

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Сам Одионг, арестованный во Флориде в 2024 году, не признал вину и настаивал на отсутствии принуждения. Суд счел иначе: его признали виновным и приговорили к пожизненному заключению за нападение первой степени и к двум срокам по 20 лет за нападение второй степени, а также оштрафовали на 30 тысяч долларов (около 2,7 миллиона рублей).

Ранее в США основатель мегацеркви Hillsong Брайан Хьюстон опубликовал в соцсети порнографический ролик. Запись быстро разошлась по сети, после чего Хьюстон удалил ее и заявил, что его учетная запись была взломана злоумышленниками.

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