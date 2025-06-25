Турист побывал в Италии и описал ее словами «кругом сенегальская мафия»

«Лента.ру»: Студент рассказал об обмане туристов сенегальцами в Италии

Украинец побывал на отдыхе в Италии и остался под неприятным впечатлением после нескольких попыток его одурачить на деньги. В беседе с «Лентой.ру» он описал свой отдых словами «кругом сенегальская мафия».

21-летний студент Владислав, проживающий в Польше, отправился путешествовать по Италии и в особо людных местах стал жертвой обмана сенегальцев. «Там кругом работает какая-то сенегальская мафия. Возле Колизея в Риме меня ждал житель Сенегала, который предлагал "бесплатный" браслет якобы "в знак дружбы и радости"», ― сообщил путешественник.

Он отметил, что на него ловко надели украшение, а затем начали выпрашивать денег «сколько не жалко». Попав в подобную ситуацию впервые в жизни, студент растерялся. «Я был поражен подобной наглостью. У меня с собой не было никаких наличных средств, ничего никому давать я не собирался. Стоит сказать, что браслет был хоть и очень дешевым, но все-таки не ужасным ― в цветах сенегальского флага. Я дал ему несколько польских монет, которые у меня лежали в кармане, в качестве сувенира и ушел», ― рассказал Владислав.

Второй подобный случай произошел с ним в Милане возле Кастелло Сфорцеско. «Здесь развод был совершенно наглый: пока я соображал, что происходит, африканец нацепил мне какой-то шнурок и тоже стал просить денег. Тут я просто развернулся и ушел в другую сторону. Это было неприятно», ― заметил он.

Еще одним прибыльным «бизнесом», который турист заметил и на отдыхе во Франции, стала продажа бутилированной воды по завышенной цене. «При этом во всей Италии практически в каждом городе есть питьевые фонтанчики с бесплатной и качественной водой. В Риме такой фонтан стоял буквально в 15 метрах от лотка с бутылками на продажу. Этим бизнесом тоже занимались африканцы, однако я не смог определить, из какой они страны приехали», ― вспомнил путешественник.

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