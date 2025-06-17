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08:32, 17 июня 2025Путешествия

Россиянка описала соотечественников на курорте в ОАЭ словами «не знают меру и свинячат»

«Лента.ру»: Россиянка рассказала о свинстве соотечественников на отдыхе в ОАЭ
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: JohnKruger / Shutterstock / Fotodom

Россиянка побывала на курорте в ОАЭ и рассказала о неприятных впечатлениях, связанных с соотечественниками. В беседе с «Лентой.ру» девушка описала их манеры словами «не знают меру и свинячат».

Жительница России Самира отправилась в отпуск вместе с матерью и забронировала номер в четырехзвездочном отеле Occidental Sharjah Grand рядом с Персидским заливом в эмирате Шарджа. Девушка выбрала отдых по системе «все включено», однако отпуск ей испортили соотечественники.

«Не понравились русские туристы — они не знают меру. Во время завтрака замечала, как они на шведском столе набирают полные тарелки еды и свинячат. Не понимаю, зачем брать столько продуктов, чтобы только понадкусывать и все бросить после себя?» — рассказала туристка.

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Она также рассказала, что ожидала больше экзотичных блюд, но вся еда в отеле была обычной. «Блюда оказались простыми: гречка, омлет, рис с овощами — все так же как в отелях России. Я думаю, мы попали в сезон, когда приезжает много русских туристов, поэтому нам предлагали нашу кухню», — заметила девушка.

Несмотря на подпорченные впечатления, путешественница отметила, что сотрудники отеля были очень добродушными и всегда приходили на помощь. «Один соус нам очень понравился. Я подошла к повару, чтобы узнать, как он его готовит, а он сел за наш столик. Одарил нас комплиментами в ответ и поделился рецептом просто так — было очень приятно», — отметила россиянка.

Ранее российская блогерша Саша Коновалова развенчала популярные мифы о шведском столе в отелях «все включено». Она рассказала, что персоналу гостиниц запрещено доедать остатки блюд со шведского стола и забирать их с собой.

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