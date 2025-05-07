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08:30, 7 мая 2025Путешествия

Россиянка развенчала мифы о шведском столе в отелях «все включено»

Алина Черненко

Фото: triocean / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница Саша Коновалова развенчала популярные мифы о шведском столе в отелях «все включено». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что персоналу гостиниц запрещено доедать остатки блюд со шведского стола и забирать их с собой. Питание сотрудников включено в их контракт, но еду для них готовят отдельно, подчеркнула она.

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Коновалова также отметила, что некоторые продукты могут быть использованы повторно, если это соответствует санитарным нормам. «Например, нарезанные овощи можно использовать в супах и рагу, фрукты — в выпечке, сыр — для пиццы. Но вот скоропортящиеся продукты вроде рыбы, салатов с заправкой, молока и так далее приходится утилизировать», — пояснила она.

Кто-то считает, что недоеденные блюда со шведского стола отправляются в приюты, добавила россиянка. Однако в Турции, Египте, ОАЭ и других странах, где популярна система «все включено», по ее словам, такой практики нет. Оставшуюся еду передают в благотворительные фонды и ночлежки в некоторых странах Европы и США. «Но даже в этом случае речь идет лишь о тех продуктах и блюдах, которые не были поданы на шведский стол», — констатировала путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала самые неприятные действия туристов на шведском столе, свидетельницей которых она была. Россиянка призналась, что часто видит, как гости отелей щупают руками все фрукты, чтобы найти самый лучший, а непригодные кладут на место.

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