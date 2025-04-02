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07:30, 2 апреля 2025Путешествия

Россиянка назвала самые неприятные действия туристов на шведском столе

Алина Черненко

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница Саша Коновалова назвала самые неприятные действия туристов на шведском столе, свидетельницей которых она была. Списком она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что один раз она видела, как мужчина нарезал хлеб и придерживал буханку не специальным полотенцем, а рукой. В какой-то момент он остановился, почесался, а потом продолжил резать. Другой турист-индиец, проходя вдоль буфета, взял рукой кусок сыра, понюхал его и бросил обратно на поднос.

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Путешественница также призналась, что часто видит, как гости отелей щупают руками все фрукты, чтобы найти самый лучший, а непригодные кладут на место.

Кроме того, Коновалова отметила, что иногда неприятные действия на шведском столе совершают дети. На нее глазах юные туристы засовывали руки в миски с едой, вытаскивали из салата виноградины, предварительно облизав руки, а один ребенок положил в рот кусок дыни, а потом вернул его на стол.

Ранее повара, работающие в турецких отелях, посоветовали туристам избегать на шведском столе десять продуктов. В их антирейтинг вошли такие местные десерты, как пахлава и кадаиф.

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