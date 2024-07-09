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17:11, 9 июля 2024Путешествия

Турецкие повара посоветовали избегать на шведском столе десять продуктов

Турецкие повара посоветовали избегать на шведском столе местных десертов

Фото: Petrovich Nataliya / Shutterstock / Fotodom

Повара, работающие в турецких отелях, посоветовали туристам избегать на шведском столе десять продуктов. Своим мнением на условиях анонимности они поделились с aif.ru.

Во-первых, кулинары порекомендовали гостям турецких отелей не брать такие местные десерты, как пахлава и кадаиф, поскольку зачастую управляющие экономят на дорогих ингредиентах в их составе.

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Во-вторых, туристам посоветовали сторониться любых готовых напитков, так как разводные соки всегда менее качественные, чем пакетированные. Кроме того, турки признались, что они сами никогда не употребляют чай и кофе из термоса, а предпочитают свежий кофе в зернах из аппарата и заварной душистый чай.

Турецкие повара также отметили, что зачастую они не умеют хорошо готовить блюда кухонь других стран. Поэтому суши, итальянская паста и пицца могут не оправдать ожидания гостей. Еще одно блюдо, которого стоит избегать, — долма из виноградных листьев: на шведском столе она бывает слишком жесткой и имеет консервированный привкус.

Другие продукты и блюда, о которых рассказали кулинары из турецких отелей, — котлеты сомнительного качества, местные алкогольные напитки, мясные колбасные изделия, мясное рагу и оливки.

Ранее американская туристка пожаловалась на невкусный завтрак в Париже, который обошелся ей почти в десять тысяч рублей. Девушка рассказала, что решила позавтракать апельсиновым соком и французским тостом, однако вместо этого ей принесли толстый кусок хлеба с фруктами и мороженым.

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      Марина Черняк
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