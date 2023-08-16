Туристку возмутил «отвратительный» завтрак в Европе за 10 тысяч рублей

Блогер Дася Джейкобс пожаловалась на невкусный завтрак в Париже за 100 долларов

Американская туристка пожаловалась на невкусный завтрак в Париже, который обошелся ей почти в десять тысяч рублей. Об этом сообщило издание Independent.

Блогерша Дася Джейкобс (Dasia Jacobs) поделилась печальным опытом со своими подписчиками в TikTok. Девушка рассказала, что решила позавтракать апельсиновым соком и французским тостом в европейской столице, однако вместо тоста ей принесли толстый кусок хлеба с фруктами и мороженым.

Кроме того, американка заказала бекон, который, по ее словам, оказался настолько жирным, что у нее заболел живот. «Отвратительно. Ноль из десяти», — возмутилась блогер, заплатившая за этот прием пищи 48 долларов.

В итоге Джейкобс не смогла доесть заказанные блюда и решила позавтракать в другом месте — ресторане со шведским столом в отеле. Она предположила, что его стоимость будет включена в оплату номера, но ломтик арбуза, круассан, блинчик, немного сыра и салями обошлись туристке в 52,5 доллара. В сумме она заплатила за невкусный завтрак 100 долларов (9,6 тысячи рублей по курсу на 16 августа).

Видео Джейкобс набрало больше 400 тысяч просмотров и вызвало споры между пользователями. Одни не согласились с туристкой и написали, что ее завтрак выглядел аппетитно, другие поддержали девушку. «Завтрак за 48 долларов должен быть вне закона», — написал один из комментаторов. В итоге Джейкобс удалила публикацию.

Ранее российский турист назвал шлаком любимую еду немцев, которая продается в местных супермаркетах. Он рассказал, что в магазинах целые стеллажи заставлены готовыми салатами со странным вкусом.