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18:01, 6 августа 2023Путешествия

Россиянин побывал в Германии и назвал местную еду «шлаком»

Блогер «Дзена» побывал в Германии и ужаснулся местным салатам в супермаркете

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Российский путешественник побывал в Германии и ужаснулся любимой еде немцев, которая продается в местных супермаркетах. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

По словам россиянина, целые стеллажи в немецких магазинах заставлены коробками с картофельными, мясными, яичными и макаронными салатами, которые он назвал «шлаком».

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«Одно и то же довольно странное на вкус месиво, в котором меняется буквально один-два ингредиента. Вареная картошка — в картофельсалате. Ветчина вместо картошки — в мясном. Вареные макароны — в макаронном. Вареные яйца — в яичном», — рассказал блогер.

Он добавил, что среди других ингредиентов встречаются соленые огурцы, приправы и немного вареной моркови. При этом все салаты обильно залиты заправкой из майонеза и уксуса. «На вкус оно такое резкое, как будто ты хлебнул рассола из банки с дешевыми маринованными огурцами», — пожаловался россиянин.

Ранее этот же блогер побывал в немецком селе и описал увиденное фразой «выглядит грустно». Он отметил, что находился в Восточной Германии, которая заметно беднее Западной. По его словам, этот контраст особенно сильно виден в местных деревнях.

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    Марина Черняк
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