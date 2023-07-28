Россиянин побывал в селе в Германии и описал увиденное фразой «выглядит грустно»

Блогер «Дзена» побывал в селе в Германии и пожаловался на их неухоженность

Российский тревел-блогер побывал в селе в ФРГ и описал увиденное фразой «выглядит грустно». Своими впечатлениями от поездки путешественник поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что находился в Восточной Германии, которая заметно беднее Западной. По его словам, этот контраст особенно сильно виден в местных деревнях.

«Как можно увидеть на многих фото, многие дома выглядят довольно грустно, не очень ухоженно, а то и вовсе намекают на необходимость срочного ремонта», — пожаловался он.

Однако россиянин подчеркнул, что далеко не все местные села выглядят бедно и запущенно. «Одно может быть таким, застрявшим в 70-х годах прошлого века, а следующее, буквально через километр, словно из другой страны. Но все равно большинство домов старенькие и из прошлого века», — заключил он.

Ранее в июле российский тревел-блогер удивился двуличию немцев. Он рассказал, что, по мнению европейцев, немцы в части лицемерия запросто «заткнут за пояс» даже американцев.

