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05:37, 21 июля 2023Путешествия

Россиянин побывал в Германии и рассказал о двуличии немцев

Автор блога TravelManiac побывал в Германии и рассказал о двуличии немцев

Фото: Norbert Braun / Unsplash

Российский блогер и путешественник побывал в Германии и удивился двуличию местных жителей. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что, по мнению европейцев, немцы в части лицемерия запросто «заткнут за пояс» даже американцев. Он отметил, что внешне жители Германии выглядят очень приветливыми и доброжелательными, они всегда улыбаются, протяжно здороваются и говорят приятные слова.

«А потом выясняется, что этот самый человек с утра нажаловался в управляющую компанию, что ты паркуешь два велосипеда около подъезда, занимая два места в стойке вместо одного. Не лично тебя так же вежливо попросил, поздоровавшись, а настучал», — пожаловался россиянин.

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По его словам, этот же человек может отбросить в сторону детский самокат соседа, чтобы поставить свою коляску, а через 15 минут как ни в чем не бывало поздороваться с ним у подъезда. При этом, если сосед позвонит в управляющую компанию с жалобой, немец на него обидится.

Ранее россиянин, живущий в Германии, узнал о странной привычке местных жителей подглядывать за соседями. «Мужичок из дома напротив каждый свой сеанс курения не сводил глаз с нашего окна. Это было очень заметно, так как дома стоят перпендикулярно, и ему нужно повернуть голову на 90 градусов в нашу сторону», — поделился россиянин.

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    Марина Черняк
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