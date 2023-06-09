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07:31, 12 июня 2023Путешествия

Живущий в Европе россиянин рассказал о странных привычках немцев

Автор блога TravelManiac рассказал о привычке немцев подглядывать за соседями в окна

Фото: Unsplash

Россиянин, живущий в Германии, узнал о странной привычке местных жителей подглядывать за соседями. О странных предпочтениях немцев он рассказал в своем блоге TravelManiac в «Дзене».

По словам автора, мужчина из соседнего дома постоянно подглядывает в окна за ним и его девушкой. «Мужичок из дома напротив каждый свой сеанс курения не сводил глаз с нашего окна. Это было очень заметно, так как дома стоят перпендикулярно, и ему нужно повернуть голову на 90 градусов в нашу сторону. Мало того, мне даже показалось, что он и курить вечером выходит почаще специально, чтобы понаблюдать», — поделился россиянин.

Блогер добавил, что живущие давно в этой стране знакомые рассказали ему, что у многих немцев, особенно старшего возраста, это в порядке вещей, поскольку местные жители привыкли «присматривать» друг за другом, за общественным порядком и за соблюдением законов. По словам россиянина, для них важно, чтобы соседи сортировали и выбрасывали мусор в правильные контейнеры, не кидали из окон окурки, убирали за своими собаками, не разговаривали за рулем по телефону и так далее.

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«И поверьте, если увидят, что что-то не так, не постесняются сделать замечание про сортировку мусора, собачнику — про собаку, а курильщику — по поводу окурков. Ну или тут же настучат в полицию, если что-то повторяется, кажется им опасным или подозрительным, явно нарушающим закон», — предупредил автор блога.

Ранее российская путешественница и блогер, побывавшая в Германии, назвала ужасающие немцев привычки русских в быту. В первую очередь она рассказала, что ее знакомых из ФРГ удивляют семейные застолья россиян. По словам туристки, для немцев формат и частота встреч с семьей не такие, как в российских реалиях.

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    Марина Черняк
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