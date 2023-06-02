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07:45, 2 июня 2023Путешествия

Россиянка побывала в Германии и назвала ужасающие немцев привычки русских в быту

Побывавшая в Германии блогер «Дзена» рассказала, что немцев удивляют застолья россиян

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Российская путешественница и блогер, побывавшая в Германии, назвала ужасающие немцев привычки русских в быту. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

В первую очередь автор публикации рассказала, что ее знакомых из ФРГ удивляют семейные застолья россиян. По словам туристки, для немцев формат и частота встреч с семьей не такие, как в российских реалиях. «Немецкие женщины видят в самом кошмарном сне семейные застолья в том виде, в каком мы с вами к ним привыкли: когда стол просто ломится от еды, которую сначала нужно приготовить, потом съесть, после чего все убрать и перемыть», — пояснила блогерша.

Кроме того, жителей Германии поражает привычка россиян все лето работать на даче и поддерживать огород в хорошем состоянии. По их мнению, этот процесс отнимает большое количество времени и денег.

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Автор блога также вспомнила, что немцы редко дружат с соседями и не приходят им на помощь в случае необходимости. Тем временем для россиян взаимовыручка является обычным делом, добавила путешественница. «Немцы привыкли рассчитывать каждый сам на себя, да и экономные они очень», — заключила она.

Ранее россиянин, уже девять лет живущий в Германии, рассказал о выросших ценах на электроэнергию и еду. При этом мужчина опроверг данные, что немцам не хватает средств, чтобы заплатить за квартиру, так как несмотря на рост коммунальных платежей, арендная плата осталась той же.

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    Зарина Дзагоева
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