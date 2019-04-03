Мужчина потребовал указывать вес женщин в Tinder и пожалел

Мужчина предложил приложению для знакомств Tinder обязать женщин указывать свой вес. В посте на Reddit он отметил, что знает о случаях, когда девушки обманывали спутников, пытаясь скрыть свою фигуру до личной встречи.

«Я гарантирую, что они ни черта не сделают по поводу указания веса у женщин. У меня есть друзья, которых обманывали с весом», — написал он.

По словам пользователя, он не имеет ничего против полных женщин. «Просто они меня не привлекают. И абсолютно нормально, если женщину не привлекаю я, потому что мой рост 175 сантиметров», — добавил он.

Не все комментаторы поддержали такое предложение. Многие пользователи посчитали, что в приложениях для знакомств лучшим решением будет указывать и рост, и вес, — как мужчинам, так и женщинам. «Никакой дискриминации для кого-либо. Никаких жалоб от кого-либо. И если кто-то соврет, то это определенно не тот, с кем вам стоит быть вместе», — заключил один из них.

Мужчина выступил с таким предложением после того, как Tinder анонсировал систему верификации роста у мужчин. Новость появилась в преддверии первого апреля, поэтому многие пользователи были уверены, что это было шуткой от разработчиков приложения. Позже Tinder подтвердил, что анонс и вправду был первоапрельским розыгрышем.

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