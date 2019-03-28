Одинаковые девушки из приложения для знакомств запутали ищущего любовь мужчину

Пользователь Reddit под ником manurosadilla обнаружил в приложении для знакомств Tinder двух девушек с одинаковой внешностью и поделился находкой с подписчиками. Комментаторы заподозрили незнакомок в обмане.

Автор поста опубликовал скриншот приложения и уточнил: «Подходят эти две девушки, каковы шансы». Судя по снимкам, обе девушки искали новых знакомых и друзей. «Да, у меня есть близнец», — заявляли они в своих профилях.

Большинство подписчиков насторожило, что на обоих снимках девушки закрывали свои лица телефонами в одинаковых чехлах. «Поворот сюжета: это всего лишь одна девушка с расстройством личности», — предположил один из комментаторов. «Точно такой же телефон, чехол, волосы и ногти, а также селфи с зеркалами, закрывающие ее лицо? Больше похоже на сумасшедшую девушку, притворяющуюся близнецом», — подтвердил другой.

Один из пользователей предложил автору поста назначить встречу сразу двум незнакомкам, назвав это «Twinder-свиданием» (twin означает «близнец» —прим. «Ленты.ру»). Однако его оппонент возразил ему, заметив, что это наименее вероятный сценарий.

Многие предположили, что за аккаунтами близнецов скрываются злоумышленники. «Настоящая реальность Tinder в том, что какой-то чувак из Австрии делает несколько аккаунтов с одними и теми же фотографиями», — предостерегали его анонимные юзеры. «Скорее всего, это аккаунты ботов, пытающихся продать некоторые услуги или товары для взрослых. Эти фотографии наверняка взяты из какого-то аккаунта в Instagram», — замечали они.

Некоторые подписчики вспомнили сценарии фильмов ужасов и предположили, что manurosadilla лучше избежать встречи. По их мнению, за двойным аккаунтом скрывался маньяк-убийца, выслеживающий новых жертв.

Ранее посетители Reddit высмеяли парня, который опубликовал в Tinder список качеств, которыми должна обладать его спутница. Многие пользователи назвали его требовательность абсурдной.

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