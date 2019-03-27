Мужчина опубликовал список требований к спутнице и стал посмешищем

Пользователи Reddit высмеяли парня по имени Чед за список обязательных качеств для потенциальной спутницы, которые он опубликовал в Tinder. Многие подписчики решили, что придирчивый молодой человек пытался неудачно пошутить.

Чед указал, что ищет «подтянутую» блондинку или брюнетку без вредных привычек, которая будет часто ходить в спортзал и уделять ему максимум своего времени. Также идеальная партнерша должна уметь готовить и убирать, иметь собственное жилье и зарабатывать не менее 70 тысяч долларов в год (более 4,5 миллиона рублей). Ей придется отказаться от походов в бар с подругами.

«Если вы соответствуете этим критериям, проведите пальцем вправо, я не соглашусь ни на что меньшее», — указал пользователь Tinder. Для привлечения внимания он разместил фото своего голого торса.

Пользователи Reddit засмеяли парня, назвав его излишне самонадеянным. Многих юзеров интересовало, как девушка будет уделять так много времени Чеду, если она посвящает всю себя работе, чтобы зарабатывать указанную сумму. Некоторые предположили, что молодому человеку придется отправиться в прошлое, чтобы найти себе пару.

Ряд подписчиков обратили внимание на то, что тело Чеда на фото не выглядит подтянутым, и принялись подшучивать над ним. «Он просит слишком мало, с таким удивительным телом», — пошутил пользователь CauliflowerHater. «Хотелось бы себя побаловать таким идеальным животиком», — поддержал его другой комментатор.

Ранее австралиец навлек на себя гнев пользователей сети, опубликовав в Facebook описание своей «идеальной» девушки. Юзеры высмеяли его завышенные требования.

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