Успешный украинец с четырьмя iPhone насмешил пользователей сети

Посетители Pikabu обнаружили жителя Украины, идеально подходящего на роль «сына маминой подруги». Пользователь MaximBorovik заметил его на одном из фудкортов. Молодой человек в деловом костюме и с AirPods в ушах держал в руках сразу три iPhone. Автор снимка прозвал его «человек-успех».

Четвертый iPhone «человека-успеха» лежал на столе. Карикатурный образ насмешил посетителей портала. Многие из них узнали в молодом человеке «сына маминой подруги». «Это уже сын подруги маминой подруги какой-то», — полагает пользователь с ником adrenalin2x, желая подчеркнуть успешность парня, которой можно только позавидовать.

Фото набрало сотни шуточных комментариев. Посетители портала предположили, что на снимке — создатель онлайн-казино Azino 777. Они также начали выкладывать фото роскошно выглядящих людей, которые встречаются в метро. В частности, нашли «брата» героя фотографии. Им оказался пассажир подземки в деловом костюме с золотыми часами, дорогим телефоном и брелком Mercedes в руке.

В процессе обсуждения фотографии удалось установить личность ее героя. В комментариях под фото откликнулся человек, который был с ним знаком. По словам пользователя с ником Kvayn, он учился с ним в одном университете и жил в одном общежитии. Kvayn утверждает, что молодой человек всегда стремился к роскошной жизни. «Я его еще помню с одним iPhone, который он никогда не убирал в карман. Всегда носил костюм и рубашку, уникальный кадр. Может быть, люди и поверили бы в его суперуспешность, да только все вокруг знали, что живет он в той же студенческой общаге, в комнате на четыре человека, как и большинство студентов моего универа», — вспоминает юзер.

В доказательство знакомства он привел фотографии своего однокашника студенческих времен. Kvayn отметил, что не знает, чем в настоящее время занимается «человек-успех».

Мем «сын маминой подруги» появился в 2010 году, а в России обрел широкую популярность в конце 2017-го. Это собирательный образ успешного мужчины, которого невозможно превзойти.

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