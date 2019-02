Прославившийся на весь мир деревенский патимейкер из России вышел из тени

Портал «Мемепедия» отыскал героя вирусного фото «Если ваша вечеринка не похожа на это, даже не пытайтесь меня приглашать», которое на протяжении трех лет не теряет популярности в сети. Им оказался 18-летний студент Российского университета дружбы народов Денис Шостак. Он рассказал о том, как создавался снимок.

Фото было сделано в 2016 году, во время дня рождения его бабушки в Краснодарском крае. Специально для торжества подросток привез к бабушке синтезатор, аккордеон, гитару, музыкальный центр с колонками и самодельную подставку для микрофона, чтобы развлечь гостей. Музыкальную аппаратуру разместили во дворе.

Шостак говорит, что снимок не был постановочным. Во время импровизированного концерта его сфотографировал один из гостей. Парень обратил внимание на фото только через месяц, когда просматривал кадры с флешки. Ему показалось, что снимок несет «атмосферу причудливой дискотеки», и молодой человек опубликовал его на развлекательном портале «Пикабу». Для усиления эффекта он с помощью фотошопа дополнил кадр танцующими котами и упоротым лисом.

Картинка пережила три волны популярности. Сначала это произошло в сентябре 2016-го, когда Шостак разместил ее на «Пикабу» с подписью «Когда ты деревенский патимейкер». Посетители сайта устроили фотошоп-битву, в результате снимок дополнился «Свидетелем из Фрязино», грустным Киану Ривзом и другими мемами. Спустя полгода, когда ажиотаж вокруг картинки улегся, герой фото наткнулся на картинку на одном из американских развлекательных сайтов с другой подписью — «If your party isn’t this lit, please don’t bother inviting me». Он перевел ее как «Если ваша вечеринка, как минимум, не похожа на нечто подобное, пожалуйста, даже не пытайтесь меня приглашать». «Мемепедия» утверждает, что Шостак был первым, кто популяризировал иностранный мем «Если ваша вечеринка...» в рунете.

В России о картинке вспомнили вновь, когда «деревенский патимейкер» разместил ее на «Пикабу» с новой подписью. «Я был поражен, поскольку знал, что баяны на "Пикабу" всегда отсеиваются, а в моем случае одна и та же пикча выстрелила два раза», — вспоминает создатель мема.

Ранее в январе на Reddit вновь обрела популярность фотография с пресс-конференции Натальи Поклонской 2014 года, на которой она изображена в окружении десятков микрофонов.

