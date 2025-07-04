Политолог назвал истинную причину недовольства Трампа разговором с Путиным

Политолог Марков: Трамп недоволен разговором с Путиным из-за Ирана, а не Украины

Президент США Дональд Трамп недоволен результатами телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным из-за Ирана, а не из-за Украины. Такую истинную причину назвал в разговоре с «Московским комсомольцем» политолог Сергей Марков.

По его словам, глава Белого дома пытался уговорить российского коллегу надавить на Тегеран по ядерной программе и МАГАТЭ, однако у него ничего не вышло. Эксперт пояснил, что Трамп озвучил требования Вашингтона, и Москва согласна только с некоторыми пунктами. «Трамп хочет, чтобы ядерное топливо производилось на территории США, а оплачивали его арабы. Но иранцы не доверяют США, и Путину выгодно, чтобы это топливо производилось в России», — отметил Марков. Кроме того, добавил он, Вашингтон требует, чтобы Тегеран полностью свернул программу производства ракет, а Москва на это предложение Вашингтона ответила отказом.

В то же время политолог указал, что второй сюжет недовольства Трампа связан с Украиной. Президент США продолжает предлагать России безусловное перемирие с Украиной, что «абсолютно невыгодно» Москве.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался об отношениях Трампа и Путина. По его мнению, глава Белого дома понимает, что российский лидер обманул его, и потому испытывает гнев и нетерпение. На изменение отношения Трампа к Путину также указывал канцлер Германии Фридрих Мерц.