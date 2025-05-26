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16:58, 26 мая 2025Мир

Макрон высказался об отношениях Трампа и Путина

Макрон: Трамп понимает, что Путин его обманул, и испытывает гнев и нетерпение
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Chalinee Thirasupa / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп понимает, что российский лидер Владимир Путин обманул его, и потому испытывает гнев и нетерпение, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Его слова передает Le Monde.

«Я думаю, что президент [Дональд] Трамп осознает, что когда президент [Владимир] Путин сказал ему, что готов к миру, он ему солгал. В последние часы мы вновь наблюдаем гнев Дональда Трампа. Это проявление нетерпения», — сказал он.

Французский лидер выразил надежду, что гнев Трампа «воплотился в реальные действия», а именно в более масштабном пакете антироссийских санкций, который будет способен оказать давление на Москву. Кроме того, Макрон вновь призвал стороны украинского конфликта к соглашению о прекращении огня.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также призвала США вместе с европейцами вести скоординированное ужесточение санкций против России.

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