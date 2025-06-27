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17:23, 27 июня 2025Мир

Мерц оценил отношение Трампа к Путину

Мерц: Трамп становится все более критичным в отношении Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andreas Gora / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп становится все более критичным в отношении российского лидера Владимира Путина. Такое мнение в интервью газете Süddeutsche Zeitung высказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Журналист спросил Мерца, считает ли он, что Трамп постепенно дистанцируется от Путина.

«Президент США демонстрирует растущий скептицизм и становится более критичным [к Путину]. Это процесс. В Европе существует широкий консенсус относительно оценки [конфликта на Украине]. Я считаю, что президент Трамп приближается к этой оценке», — ответил немецкий канцлер.

Ранее газета Financial Times опубликовала материал об отношении Трампа к Путину. По данным издания, президент США поменял тон в адрес своего российского коллеги, поскольку все больше разочаровывается в нем из-за его максималистских требований.

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