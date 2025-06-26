Трамп поменял тон в отношении Путина и Зеленского

FT: Трамп все больше разочаровывается в Путине из-за его требований

Президент США Дональд Трамп поменял тон в отношении российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поскольку все больше разочаровывается в главе России из-за его максималистских требований. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Дональд Трамп проявил симпатию к президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвав его "очень милым" после встречи с ним на полях саммита НАТО, но при этом занял более жесткую позицию в отношении России», — говорится в материале.

Как отмечает издание, американский лидер колебался в своем отношении к российскому и украинскому коллегам, кульминацией чего стал конфликт с Зеленским в Овальном кабинете в феврале, в результате которого Вашингтон приостановил военную и разведывательную помощь Киеву.

При этом уточняется, что изначально Трамп, казалось, был более понимающим по отношению к Путину. «Но в последние недели Трамп все больше разочаровывался в российском президенте из-за его максималистских требований и отказа согласиться на прекращение огня», — заключили в статье.

Ранее стало известно, что Трамп отодвинул Украину на второй план на саммите НАТО в Гааге. Отмечается, что ход саммита был спланирован так, чтобы в первую очередь позаботиться об интересах безопасности союзников по НАТО.