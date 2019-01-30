Окруженная микрофонами Поклонская вновь стала мемом за рубежом

Фотография с пресс-конференции Натальи Поклонской, сделанная в 2014 году, обрела популярность на крупнейшем имиджборде Reddit. Пользователям показалась забавной композиция, в центре которой окруженная десятками микрофонов Поклонская, а у угрюмого мужчины рядом — ни одного микрофона.

Пользователи Reddit сочли, что снимок идеально подходит для иллюстрации проблем разных полов. Затем его начали использовать для описания любых ситуаций, в которых к одной стороне всецело приковано внимание, в то время как другая никому не интересна.

Изображение: i.imgur.com 1 /6

Оригинальный снимок сделан в марте 2014 года, когда Поклонская, будучи прокурором Крыма, комментировала убийство военных на территории украинской части в Симферополе. Пользователи Reddit узнали бывшего прокурора, которая обрела популярность благодаря миловидной внешности. Некоторые припомнили ее прозвище — «няш-мяш».

Фотография уже появлялась на просторах Reddit несколько лет назад. Посетители сайта отметили в комментариях, что фото старое и сосредоточились на шутках над безрадостным мужчиной, который сидит рядом с Поклонской. «Он выглядит недовольным отсутствием фаллических объектов перед ним», — отметил пользователь с ником sweArsAuCe. «Похоже, его заставляют смотреть еще один фильм [Зака] Снайдера», — предположил юзер DIA13OLICAL.

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