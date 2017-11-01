Костюм Поклонской с иконой Николая II назвали лучшим образом Хеллоуина

В сети обратили внимание на фотографию с празднования Хеллоуина в одном из российских городов. Среди переодетых в нечисть — девушка в костюме депутата Натальи Поклонской, которая держит в руках икону с ликом Николая II.

Снимок опубликовали несколько Telegram-каналов. Канал «Жизнь насекомых» назвал костюм «косплеем года».

Оказалось, что девушка не первой, кто выбрал для Хеллоуина образ мракоборца.

Хеллоуин, или канун Дня всех святых, — праздник, восходящий к традициям древних кельтов и шотландцев. Традиционно отмечается в англоязычных странах, однако в последнее время Хеллоуин стал популярен в России и других странах.

Наталья Поклонская — бывший прокурор Крыма, ныне депутат Государственной думы, прославившийся на этом посту благодаря борьбе против фильма «Матильда» Алексея Учителя, посвященного внебрачным отношениям императора Николая II с балериной Матильдой Ксешинской.

За минувший год Поклонская адресовала генеральному прокурору Юрию Чайке более 40 посланий с требованием проверить картину на экстремизм и оскорбление чувств верующих (семья Николая II почитается церковью как «царственные страстотерпцы»), и призывала отозвать выданное ей министерством культуры России прокатное удостоверение, однако этого не состоялось.

