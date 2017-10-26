Россия
 

Поклонская пристыдила Чайку и вспомнила фильм Навального

Перейти в «Мою Ленту»
Видео: Наталья Поклонская / YouTube

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская записала видеообращение в связи с выходом в прокат фильма «Матильда». Ролик был снят на Красной площади и выложен в YouTube.

Бывший прокурор Крыма рассказала о том, что Генеральная прокуратура России не слышит сотни тысяч людей, выступивших против картины Алексея Учителя, и игнорирует 43 обращения, направленных по поводу фильма.

«У надзорного ведомства ответ один: "Все хорошо, экстремизма нет", хотя спрашивали уже давным-давно о другом: о нарушении авторского права, о финансовых схемах вывода средств, уклонении от уплаты налогов, нарушении Доктрины информационной безопасности», — напомнила Поклонская и перешла к критике генерального прокурора Юрия Чайки.

По словам депутата, раньше она думала, что генпрокурору просто не доложили о происходящем и он «старший по званию и опытный коллега», но ошибалась: у Чайки она не увидела желания «защитить права людей».

«Очень жаль, что для некоторых руководителей серьезных ведомств отстаивать интересы своей семьи, успешных детей, чтобы никто не нарушил их право на неприкосновенность частной жизни, важнее, чем стоять за честь страны, ее первого лица и за историческую правду», — заявила Поклонская, сделав отсылку к фильму оппозиционера Алексея Навального о бизнесе и имуществе семьи генпрокурора.

Депутат назвала себя «серьезным раздражителем для отдельных руководителей Генеральной прокуратуры» и предположила, что теперь начнут копаться в ее прошлом. Она заявила, что, будучи прокурором Крыма выполняла все указания Чайки, кроме одного: не сняла со стены кабинета портрет «святого государя» Николая Второго.

Поклонская добавила, что над противниками «Матильды» издевались в прессе, но в итоге произошла попытка поглумиться над образами святых и «сломать Святую Русь».

Ранее в октябре официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что за неполный год ведомство получило более 40 обращений от Поклонской, касающихся фильма «Матильда». Он подчеркнул, что никаких нарушений действующего законодательства в процессе создания, финансирования и получения прокатного удостоверения картины выявлено не было.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Москве накануне премьеры «Матильды» проверили 7 кинотеатров после угроз
В Госдуме опровергли наличие украинского гражданства у Поклонской
Поклонская 43 раза за неполный год пожаловалась в Генпрокуратуру на «Матильду»
Поклонскую уличили в ношении Rolex за 330 тысяч рублей
Поклонская попросила генпрокурора признать «Матильду» экстремистским фильмом
Последние новости
Россия испытала спутник-убийцу
Финский пассажирский поезд столкнулся с военным грузовиком
В Петербурге вор-предприниматель застрелил свидетеля кражи
Недовольный решением арбитра спортивный директор показал судье повтор с телефона
Поклонская пристыдила Чайку и вспомнила фильм Навального
Соратник Яроша анонсировал обстрел Крыма украинскими ракетами
Хакасия объявила о катастрофической нехватке денег
Другие материалы рубрики
Россия00:16Сегодня

«Выдали в коробочке. Похоронили сами»

Почему мертвые младенцы в России считаются биологическим мусором
08:18Сегодня

Представитель Собчак назвала слухами и шуткой новости о смене фамилии

09:5825 октября

Иркутские похоронные агенты выкрали из морга чужое тело из-за спешки

20:2925 октября

Акция «Большой этнографический диктант» пройдет по всей России и в странах СНГ

Россия00:0316 октября

Маразм крепчает

Скоро Россию захлестнет эпидемия слабоумия, которую никто не ждет
02:51Сегодня

МИД приравнял действия Запада в СБ ООН к покрывательству террористов

19:3525 октября

Губернаторам предложили пройти тренинг по выживанию на МРОТ

23:1124 октября

Собчак объяснила фразу о «генетическом отребье в России»

Россия00:0023 октября

«Девушек меняют часто — клиентов у них много»

Какую любовь ищут и находят таджикские мигранты
19:5625 октября

В Свердловской области коммунальщики подстригли снег газонокосилкой

14:3825 октября

В российских тюрьмах разглядели пережитки ГУЛАГа

19:5124 октября

Педагогов московской школы обязали следить за детьми в соцсетях

Россия
«Выдали в коробочке. Похоронили сами»
Почему мертвые младенцы в России считаются биологическим мусором
Представитель Собчак назвала слухами и шуткой новости о смене фамилии
Жмут от груди
Чем живут россиянки с огромными мыщцами
Акция «Большой этнографический диктант» пройдет по всей России и в странах СНГ
МИД приравнял действия Запада в СБ ООН к покрывательству террористов
Губернаторам предложили пройти тренинг по выживанию на МРОТ
В Свердловской области коммунальщики подстригли снег газонокосилкой
Все материалы
Мир
Три минуты, включая душ
Разврат и измены давно стали частью политической культуры Франции
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
Трамп связал решение северокорейской проблемы с улучшением отношений с Россией
Индианку изнасиловали на глазах у прохожих
В Германии мужчина перерезал горло двухлетней дочери
Парламент Бразилии защитил президента от обвинений в коррупции
Американский пенсионер скрутил грабителя банка голыми руками
Все материалы
Бывший СССР
Отъем с переворотом
В Молдавии лишают власти «пророссийского» президента
В МВД Украины заподозрили Кадырова в покушении на Мосийчука
Мосийчук пришел в себя и сделал заявление
Порошенко поздравил лидеров меджлиса с освобождением
Взрыв в Киеве квалифицирован как теракт
Ляшко прокомментировал покушение на соратника
При покушении на Мосийчука погиб человек
Все материалы
Экономика
Из пешек в ферзи
Российские шапки выходят на мировой рынок
Хакасия объявила о катастрофической нехватке денег
Мексика захотела стать первым зарубежным покупателем российских МС-21
Россия выразила готовность резко нарастить добычу нефти
Россия поучаствует в строительстве аравийского «города будущего»
Биткоину предсказали девятикратный рост
Пенсионные накопления россиян снова заморозят
Все материалы
Силовые структуры
Приворот не туда
За что в России убивают колдуний и гадалок
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Новый пират
Пьяный москвич угнал теплоход и пошел на абордаж
Задержан второй стрелявший в полицейских в Ессентуках злоумышленник
Хабаровчанина отправили в колонию за избиение хирурга
В Ессентуках возбудили дело по факту нападения на полицейских
В Москве накануне премьеры «Матильды» проверили 7 кинотеатров после угроз
Все материалы
Наука и техника
Позы и слезы
Кого соблазняла Матильда
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Совок кислоты
Неизвестная история наркомании в Советском Союзе
Названы причины нежелания женщин заниматься сексом
Россия испытала спутник-убийцу
Раскрыта неожиданная опасность худобы
Назван лучший способ мытья фруктов
Все материалы
Спорт
Пораскинули мозгами
Боксеры обманом попадают на ринг и обрекают себя на смерть
В сети поразились скорости 157-сантиметрового индонезийского футболиста
Криштиану РоналдуРеальный пацан
Почему никто не может превзойти Криштиану Роналду и как с этим бороться
Выступившая против дисквалификации России британка уволилась из WADA
Недовольный решением арбитра спортивный директор показал судье повтор с телефона
Хоккеиста удалили за аплодисменты
Форвард «Ювентуса» обвел стенку и поразил девятку ворот соперника
Все материалы
Культура
У них не лучше
Чем жила Америка, пока СССР гнил в застое
Не царское это тело
Хитросплетения русской власти и неземной любви в «Матильде» Алексея Учителя
Луганские трупы
Цирк, лунатики и пытки в новом фильме продюсера «Зеленого слоника»
Найдено объяснение приставаний Буша-старшего к актрисе
Киргизы-инопланетяне поработили человечество в японском фильме
Лидер «Кровостока» с предвыборных плакатов пообещал легалайз и хороший климат
Тина Канделаки решила пойти на рэп-баттл с Млечным
Все материалы
Интернет и СМИ
«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»
Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
«Взять сургуч и залить ей туда»
Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад
«Зимой здесь паршиво»
В Восточной Европе серо и бедно, но не безнадежно
Главред «Новой газеты» пообещал вооружить редакцию
«Вам надо к Петросяну»
Разоблачение украинских экспертов превратило шоу с ними в комедийный ад
Боксер-буддист с метлой вышел на ринг и сыграл в «300 спартанцах»
Блогера Соболева поймали на «мажорных» гонках в черте Петербурга
Все материалы
Ценности
Парка и джемпер Quiksilver«Перед Олимпиадой в российском спорте творился бардак»
Сноубордист Жун запретил себе тушеную капусту и мечтает о барабане
В Санкт-Петербурге изобрели инновационную разделочную доску на кофейной гуще
Две хурмы в Японии оценили в пять тысяч долларов
Московскую элиту пригласили в новый трехэтажный магазин
Швейцарцы показали часы с порхающей колибри-автоматоном
Дочь Кадырова показала в Москве новую коллекцию одежды
Dior выпустил уродливые кроссовки-носки за 600 евро
Все материалы
Путешествия
«Все толкаются и огрызаются»
Россиянка в Японии проверила туалеты, оценила бомжей и закупилась носками
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Определен самый удобный для путешествий паспорт
Россиянин утонул в Таиланде во время купания в запретной зоне
Десять альпинистов погибли в Монголии
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Все материалы
Из жизни
Кровь, рога и чешуя
Люди истребляют редких зверей и заставляют их кривляться на потеху публике
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
«Замуж за американца не хочу»
История москвички, переехавшей в Лос-Анджелес и ставшей продюсером
Более 30 разъяренных бегемотов напали на одного крокодила
Дерзкий барсук занял кошачье место в шотландском доме
Итальянка покрывалась кровавым потом из-за редкой болезни
Жируха
В лондонской канализации нашли мерзкое нечто
Все материалы
Человек, ты больше не нужен
Первый тест-драйв жутко умного седана Audi A8
Машины, от которых все хотят избавиться
Какие автомобили британцы чаще всего сдают в утиль
Нет, только не это!
Как могли бы выглядеть четырехдверные MINI, Range Rover и Marussia
Тест: угадай национальность автомобиля
Пытаемся отличить японца от американца, а американца – от европейца
Тюнеры построили карбоновый масл-кар с двигателем Hellcat
Yamaha сделала вдохновленный музыкальными инструментами и мотоциклами прототип
Aston Martin назвал дату дебюта нового Vantage
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы