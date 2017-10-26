Поклонская пристыдила Чайку и вспомнила фильм Навального

Видео: Наталья Поклонская / YouTube

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская записала видеообращение в связи с выходом в прокат фильма «Матильда». Ролик был снят на Красной площади и выложен в YouTube.

Бывший прокурор Крыма рассказала о том, что Генеральная прокуратура России не слышит сотни тысяч людей, выступивших против картины Алексея Учителя, и игнорирует 43 обращения, направленных по поводу фильма.

«У надзорного ведомства ответ один: "Все хорошо, экстремизма нет", хотя спрашивали уже давным-давно о другом: о нарушении авторского права, о финансовых схемах вывода средств, уклонении от уплаты налогов, нарушении Доктрины информационной безопасности», — напомнила Поклонская и перешла к критике генерального прокурора Юрия Чайки.

По словам депутата, раньше она думала, что генпрокурору просто не доложили о происходящем и он «старший по званию и опытный коллега», но ошибалась: у Чайки она не увидела желания «защитить права людей».

«Очень жаль, что для некоторых руководителей серьезных ведомств отстаивать интересы своей семьи, успешных детей, чтобы никто не нарушил их право на неприкосновенность частной жизни, важнее, чем стоять за честь страны, ее первого лица и за историческую правду», — заявила Поклонская, сделав отсылку к фильму оппозиционера Алексея Навального о бизнесе и имуществе семьи генпрокурора.

Депутат назвала себя «серьезным раздражителем для отдельных руководителей Генеральной прокуратуры» и предположила, что теперь начнут копаться в ее прошлом. Она заявила, что, будучи прокурором Крыма выполняла все указания Чайки, кроме одного: не сняла со стены кабинета портрет «святого государя» Николая Второго.

Поклонская добавила, что над противниками «Матильды» издевались в прессе, но в итоге произошла попытка поглумиться над образами святых и «сломать Святую Русь».

Ранее в октябре официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что за неполный год ведомство получило более 40 обращений от Поклонской, касающихся фильма «Матильда». Он подчеркнул, что никаких нарушений действующего законодательства в процессе создания, финансирования и получения прокатного удостоверения картины выявлено не было.