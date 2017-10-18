Поклонская попросила генпрокурора признать «Матильду» экстремистским фильмом

Депутат Госдумы Наталья Поклонская записала видеообращение в генеральному прокурору России Юрию Чайке, в котором попросила его разобраться со сложившейся вокруг фильма «Матильда» ситуацией и признать киноленту экстремистской. Свое выступление она разместила на своей странице в Facebook.

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По ее утверждению, из-за «проекта "Матильда" начались поджоги кинотеатров, машин, покушения на взрывы, призывы к сожжению людей, введение черных списков, угрозы, молитвенное стояние верующих всей России против фильма, митинги, карикатуры, постановки стриптиз-шоу, высмеивающих православных святых и верующих людей».

Позднее адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин отреагировал на выступление депутата. «Наталья Владимировна любит употреблять понятие "провокация". Однако стоит заметить, что фильм "Матильда" провоцирует только тем, что это очень хорошее и доброе кино — кино о любви», — заявил он агентству РИА Новости.

В «Матильде» рассказывается об отношениях цесаревича Николая Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Премьера запланирована на 23 октября.