Российские телеканалы отказались рекламировать «Матильду» Учителя

Российские телеканалы вернули деньги, полученные за рекламу фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом Русской службе Би-би-си рассказал сам режиссер.

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Он отказался перечислить отказавшиеся от рекламы каналы. Учитель также не смог выяснить причину отмены уже де-факто заключенных договоров. «На мои вопросы, почему, мы так ответа и не получили», — рассказал Учитель.

В среду, 11 октября, режиссер признал, что в его новом фильме присутствует вымысел, создателей картины можно упрекать в исторических неточностях, однако критиковать киноленту следует только после просмотра.

В июле депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала ролик, в котором смонтировала подборку «порнографических и антихристианских» ролей Айдингера.

В фильме Учителя «Матильда», который выйдет на экраны 25 октября, рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Вокруг ленты разгорелся скандал из-за того, что верующие сочли образ царя, вступающего в интимную связь с танцовщицей, неподобающим для святого (он был канонизирован РПЦ в 2000 году как страстотерпец).