Учитель признал наличие вымысла в «Матильде»

Режиссер Алексей Учитель признал, что в фильме «Матильда» присутствует вымысел, создателей картины можно упрекать в исторических неточностях, однако критиковать киноленту следует только после просмотра, передает «Интерфакс».

«Можно упрекать в исторических неточностях. Но если [Николай II] там был, то это уже наша авторская трактовка, как он там себя вел. Доля вымысла [в фильме] есть, и я не думаю что это так плохо, но основные факты есть», — сказал Учитель.

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Он отметил, что критиковать ленту справедливо после просмотра.

«Критиковать, вероятно, фильм нужно и можно, но все, кроме двух человек сказали, что не понимают, о чем дискуссии. Все почти до единого, кто критикует фильм, его не видели», — подчеркнул он.

В фильме Учителя «Матильда», который выйдет на экраны 25 октября, рассказывается об отношениях цесаревича Николая Александровича Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Вокруг ленты разгорелся скандал из-за того, что верующие сочли образ царя, вступающего в интимную связь с танцовщицей, неподобающим для святого (он был канонизирован РПЦ в 2000 году как страстотерпец).