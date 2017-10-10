«Порноактер» из «Матильды» испугался за свою жизнь и отказался ехать в Россию

Немецкий актер Ларс Айдингер, сыгравший Николая II в фильме «Матильда» Алексея Учителя, отказался ехать в Россию. Об этом он рассказал в интервью DPA, опубликованном в Berliner Kurier во вторник, 10 октября.

Отвечая на вопрос о московской премьере картины, Айдингер заявил, что не приедет на показ, так как опасается за свою жизнь. «Я боюсь, что кто-то причинит мне боль или нападет на меня», — сказал он. Актер напомнил, что такие нападения уже были совершены на киностудию Учителя и кинотеатры.

По его словам, в России у него сложилась репутация гомосексуального порноактера и сатаниста. «Эти обвинения абсолютно безосновательны: все знают, что я никогда не снимался в порно и являюсь гетеросексуалом», — подчеркнул немец. Он добавил, что не имеет предубеждений ни против геев, ни против участников порноиндустрии.

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В июле депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала ролик, в котором смонтировала подборку «порнографических и антихристианских» ролей Айдингера.

«Всех неравнодушных, кто присылает мне все новые безобразные амплуа "гениального", со слов режиссера Учителя, "подобранного по душевному складу" актера на роль русского Православного Святого Государя, прошу не тратить больше свои силы впустую и не присылать мне одной эти мерзкие подробности», — подписала парламентарий свою публикацию.

Лента Учителя выйдет на экраны 25 октября.