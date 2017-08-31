Здание киностудии Учителя забросали коктейлями Молотова

Неизвестные забросали здание петербургской киностудии «Лендок» стеклянными бутылками с зажигательной смесью. Об этом РИА Новости сообщили в полиции 31 августа.

Отмечается, что в одном с «Лендоком» здании располагается киностудия «Рок» режиссера Алексея Учителя.

Инцидент произошел в три часа ночи в четверг. «К моменту приезда сотрудников полиции возгорание было потушено. По данному факту проводится проверка», — отметил представитель главного управления МВД России по Санкт-Петербургу.

В киностудии отказались говорить о произошедшем. «Мы не подтверждаем информацию, которая распространяется в СМИ, и не даем никаких комментариев», — заявила сотрудница «Лендока» Ольга Золикова агентству «Росбалт».

В ноябре 2016 года стало известно, что киностудия снимет документально-музыкальный фильм о лидере группы «Ленинград» Сергее Шнурове. Премьера ленты намечена на начало 2018 года. «Сейчас мы разрабатываем идею, хочется, чтобы это было необычное и, может быть, даже пафосное кино. Мы хотим показать Сергея Шнурова как личность, покопаться в нем», — объяснил директор «Лендока» Алексей Тельнов.