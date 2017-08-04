Посольство Испании в Венесуэле забросали «коктейлями Молотова»

В Каракасе совершено нападение на посольство Испании. Об этом сообщает прокуратура Венесуэлы в Twitter.

Двое неизвестных на мотоцикле бросили в здание несколько «коктейлей Молотова».

Дипломатический источник сказал агентству Reuters, что никто не пострадал.

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В Венесуэле с апреля продолжаются беспорядки, жертвами столкновений стало более 100 человек. Это происходит на фоне противостояния между президентом Николасом Мадуро и оппозицией, которой после выборов принадлежит большинство в парламенте. Причиной конфликта стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть — главного экспортного продукта.

На пятницу, 4 августа, назначено первое заседание избранного 30 июля национального учредительного собрание (конституционной ассамблей). Этот орган будет наделен полномочиями вносить изменения в конституцию страны. Оппозиция и ряд государств не признают итогов выборов и призывают Мадуро отказаться от планов изменить основной закон.