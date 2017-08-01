Мадуро выразил гордость наложенными на него санкциями

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не боится и горд санкциями, введенными против него Соединенными Штатами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не боюсь империи, я независимый президент свободной страны, против меня ввели санкции за свободные выборы такого института, как национальное учредительное собрание? Я чувствую себя гордым этими санкциями», — заявил президент на мероприятии в Каракасе.

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По словам Мадуро, президент США Дональд Трамп «совершает самую серьезную ошибку в своей жизни, связавшись с Венесуэлой». При этом венесуэльский лидер подчеркнул, что готов протянуть руку для диалога американскому коллеге.

В понедельник, 31 июля, Минфин США объявил о введении санкций против Мадуро. Это произошло на следующий день после выборов в Национальную конституционную ассамблею (НКА), которая, по мнению Вашингтона, призвана «незаконно узурпировать конституционную роль демократически избранного национального собрания, переписать конституцию и установить авторитарный режим». Ведомство назвало Мадуро «диктатором, игнорирующим волю венесуэльского народа».

В Венесуэле 30 июля прошли выборы в национальное учредительное собрание (конституционную ассамблею). Этот орган будет наделен полномочиями вносить изменения в конституцию страны.

В Венесуэле уже несколько месяцев продолжается противостояние между Мадуро и оппозицией, которой после выборов принадлежит большинство в парламенте. Причиной стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть — главного экспортного продукта. Беспорядки идут с начала апреля, жертвами столкновений стало более 100 человек.