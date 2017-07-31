Reuters рассказал о возможных санкциях США против Венесуэлы

США могут ввести санкции против Венесуэлы из-за выборов в национальное учредительное собрание в этой стране. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает Reuters.

Отмечается, что под санкции могут попасть нефтяной сектор Венесуэлы и несколько высокопоставленных венесуэльских чиновников. В качестве возможной меры назван запрет на продажу из США легкой нефти, которую Венесуэла смешивает с более тяжелыми топливом и экспортирует.

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Источники Reuters допускают, что о введении санкций может быть объявлено уже в понедельник.

30 июля в Венесуэле проходят выборы в национальное учредительное собрание. Этот орган будет наделен полномочиями вносить изменения в конституцию страны.

18 июля президент США Дональд Трамп заявил, что если администрация лидера Венесуэлы Николаса Мадуро не отменит своих планов созвать 30 июля учредительное собрание, то Вашингтон предпримет «решительные и быстрые экономические действия». Американский лидер отметил, что «Соединенные Штаты не будут стоять в стороне, в то время как Венесуэла рушится».

В Венесуэле уже несколько месяцев продолжается противостояние между президентом страны Николасом Мадуро и оппозицией. Причиной недовольства стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть — главного экспортного продукта. Беспорядки идут с начала апреля, жертвами столкновений стало более 100 человек.

