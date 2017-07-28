Госдеп распорядился эвакуировать семьи американских дипломатов из Венесуэлы

Государственный департамент США дал американским дипломатам распоряжение вывезти свои семьи из столицы Венесуэлы Каракаса из-за грядущих выборов в учредительное собрание в этой стране. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает Reuters.

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Кроме того, Госдеп разрешил на добровольной основе покинуть Венесуэлу и самим сотрудникам дипмиссии США в Каракасе.

Выборы в национальное учредительное собрание Венесуэлы состоятся 30 июля.

18 июля президент США Дональд Трамп заявил, что если администрация лидера Венесуэлы Николаса Мадуро не отменит своих планов созвать 30 июля учредительное собрание, которое будет наделено полномочиями вносить изменения в конституцию, то Вашингтон предпримет «решительные и быстрые экономические действия». Американский лидер отметил, что «Соединенные Штаты не будут стоять в стороне, в то время как Венесуэла рушится».

В Венесуэле уже несколько месяцев продолжается противостояние между президентом страны Николасом Мадуро и оппозицией. Причиной недовольства стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть — главного экспортного продукта. Беспорядки идут с начала апреля, жертвами столкновений стало более 100 человек.

