Мадуро обвинил ЦРУ в подготовке заговора с целью его свержения

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в сговоре с Мексикой и Колумбией для подготовки заговора против демократического правительства его страны. Об этом сообщает BFMTV.

«Я прошу президента [США Дональда] Трампа пояснить слова директора ЦРУ, который возомнил себя мировым правительством», — заявил Мадуро.

До этого венесуэльский министр иностранных дел Самуэль Манкадо разместил в Twitter сообщение о том, что ЦРУ совместно с Боготой и Мехико стремятся к свержению руководства Венесуэлы. К публикации был прикреплен скан стенограммы заявления, сделанного, предположительно, главой ЦРУ Майком Помпео во время проведения Форума по безопасности в Аспене 20 июля.

Как пишет El Universal, из документа следует, что Помпео якобы заявил о серьезных интересах США в Колумбии, а также о том, что Вашингтон весьма оптимистично смотрит на перспективу смены власти в Венесуэле.

18 июля Трамп заявил, что если администрация Мадуро не отменит своих планов созвать 30 июля учредительное собрание, которое будет наделено полномочиями вносить изменения в конституцию, то Вашингтон предпримет «решительные и быстрые экономические действия». Американский лидер отметил, что «Соединенные Штаты не будут стоять в стороне, в то время как Венесуэла рушится».

В Венесуэле уже несколько месяцев продолжается противостояние между президентом страны Николасом Мадуро и оппозицией. Причиной недовольства стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть — главного экспортного продукта. Беспорядки идут с начала апреля, жертвами столкновений стало около 100 человек.