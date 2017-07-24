В Венесуэле произошли новые столкновения протестующих с полицией

Видео: bfmtv.com

В столице Венесуэлы Каракасе произошли новые столкновения протестующих с полицией. Видео публикует BFMTV. Очередная стычка произошла после того, как власти задержали одного из членов Верховного суда страны. Оппозиция в ответ на это вывела на улицы своих сторонников, шествие которых было пресечено силами правопорядка.

В Венесуэле уже несколько месяцев продолжается противостояние между президентом страны Николасом Мадуро и оппозицией. Причиной недовольства стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть — главного экспортного продукта. Беспорядки идут с начала апреля, жертвами столкновений стало около 100 человек.