Венесуэльская оппозиция призвала к общенациональной забастовке

Венесуэльская оппозиция в понедельник, 17 июля, после проведения «народного референдума» призвала к общенациональной забастовке против президента Николаса Мадуро в рамках протестной кампании. Об этом сообщает Reuters.

Забастовка назначена на четверг, 20 июля, ее продолжительность, по замыслу организаторов, должна составить 24 часа.

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Также оппозиция заявила, что предпримет шаги для создания «правительства национального единства» и назовет новые кандидатуры судей Верховного суда вместо пропрезидентски настроенных.

Оппозиционеры обвиняют Мадуро в том, что он проигнорировал итоги «народного референдума». Противники действующей власти требуют проведения всеобщих выборов и протестуют против планов создать учредительное собрание, которое должно получить полномочия вносить изменения в Основной закон.

Большинство венесуэльцев, принявших участие в «народном референдуме», высказались против инициативы Мадуро созвать учредительное собрание. Всего в голосовании приняли участие более семи миллионов человек. Против созыва новой ассамблеи высказалось 98 процентов участников плебисцита.

Ранее Мадуро согласился на проведение «народного референдума», однако призвал провести его мирно и в спокойной обстановке. При этом власти предупредили, что результаты голосования не будут иметь законной силы, так как он проводится без одобрения законодателей.

В стране уже несколько месяцев продолжается противостояние между Мадуро и оппозицией. Причиной недовольства стал мощнейший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть — главного экспортного продукта. Беспорядки из-за тяжелейшего экономического кризиса идут с начала апреля, из-за них погибли более 90 человек.