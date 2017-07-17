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Венесуэльская оппозиция призвала к общенациональной забастовке

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Венесуэльская оппозиция в понедельник, 17 июля, после проведения «народного референдума» призвала к общенациональной забастовке против президента Николаса Мадуро в рамках протестной кампании. Об этом сообщает Reuters.

Забастовка назначена на четверг, 20 июля, ее продолжительность, по замыслу организаторов, должна составить 24 часа.

Также оппозиция заявила, что предпримет шаги для создания «правительства национального единства» и назовет новые кандидатуры судей Верховного суда вместо пропрезидентски настроенных.

Оппозиционеры обвиняют Мадуро в том, что он проигнорировал итоги «народного референдума». Противники действующей власти требуют проведения всеобщих выборов и протестуют против планов создать учредительное собрание, которое должно получить полномочия вносить изменения в Основной закон.

Большинство венесуэльцев, принявших участие в «народном референдуме», высказались против инициативы Мадуро созвать учредительное собрание. Всего в голосовании приняли участие более семи миллионов человек. Против созыва новой ассамблеи высказалось 98 процентов участников плебисцита.

Ранее Мадуро согласился на проведение «народного референдума», однако призвал провести его мирно и в спокойной обстановке. При этом власти предупредили, что результаты голосования не будут иметь законной силы, так как он проводится без одобрения законодателей.

В стране уже несколько месяцев продолжается противостояние между Мадуро и оппозицией. Причиной недовольства стал мощнейший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть — главного экспортного продукта. Беспорядки из-за тяжелейшего экономического кризиса идут с начала апреля, из-за них погибли более 90 человек.

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