Большой венесуэльский секрет

Венесуэльская оппозиция отметила 29 июня своеобразный юбилей: 90 дней массовых регулярных протестов против политики, проводимой главой государства Николасом Мадуро. На улицы Каракаса и других городов страны вышли не только противники, но и сторонники президента: одни требуют его немедленной отставки, возлагая на него ответственность за экономический кризис и обвиняя в попытках узурпации власти; другие считают оппозиционеров предателями и угнетателями. В хитросплетениях борьбы за будущее Венесуэлы разбиралась «Лента.ру».

Прокурор меняет мнение

К началу массовых выступлений своеобразный подарок оппозиции преподнесла генеральный прокурор Венесуэлы Луиза Ортега Диаз. В специальном заявлении она обвинила бывшего главу Национальной гвардии страны Антонио Бенавидеса Торреса в нарушениях прав человека, превышении полномочий и пытках задержанных. По мнению прокурора, Торрес отдавал приказы о разгоне протестующих, в результате выполнения которых погибли как минимум 23 человека и 853 получили ранения. «По большей части это произошло в результате чрезмерного применении силы», — говорится в заявлении прокурора. В документе также утверждается, что нацгвардейцы неоднократно применяли огнестрельное оружие без приказа.

Луиза Ортега Диаз Фото: Cancillería del Ecuador / Wikimedia

Синьора Диаз довольно долго считалась если не соратником Мадуро, то лояльно к нему относившимся чиновником. Свое отношение к президенту она изменила после того, как несколько дней назад верховный суд страны отстранил ее от должности, запретил покидать территорию государства и арестовал ее банковские счета.

Это решение стало ответом на многочисленные обращения генпрокурора в высшую судебную инстанцию. В своих запросах она пыталась оспорить указ Мадуро о созыве учредительного собрания и отменить назначение на пост уполномоченного по правам человека соратника главы государства Тарека Уильяма Сааба. Помимо собственно факта получения им должности, прокурора возмутило наделение нового омбудсмена полномочиями проводить расследования, которые являются исключительной прерогативой правоохранительных органов. Верховный суд в удовлетворении требований синьоры Диаз отказал, а прокурор пополнила ряды политических противников режима Мадуро.

В голубом вертолете

28 июня Верховный суд Венесуэлы был атакован с вертолета: здание было обстреляно, на него скинули несколько гранат. Как выяснилось позже, машина, выкрашенная в характерный голубой цвет, принадлежала корпусу научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы (CICPC). За ее штурвалом был офицер CICPC Оскар Перес. В своем видеообращении он пояснил, что представляет коалицию военных, полицейских и гражданских лиц, выступающих против преступного кабинета министров. «У нас есть два варианта: мучиться завтра угрызениями совести или начать сегодня освобождать себя от этого коррумпированного правительства», — заявил Перес.

По социальным сетям разошлись фотографии вертолета, на борту которого прикреплен плакат с надписью «350. Libertad» («350. Свобода»). Вероятно, это отсылка к статье 350 Конституции Венесуэлы, в которой предусмотрена возможность непризнания гражданами власти, если она нарушает демократические ценности и права человека.

Вертолет с плакатом Фото: Russian Archive / Globallookpress.com

Президент Мадуро квалифицировал это происшествие как теракт, направленный на его отрешение от власти. «Это могло привести к трагедии с несколькими десятками убитых и раненых», — сказал он.

Впрочем, оппозиция тут же заподозрила власти в инсценировке. Спикер парламента Хулио Борхес заявил: «Подводя итог этой истории, я могу сказать: правительство распадается и гниет, а нация сражается за достоинство». Местные интернет-пользователи тут же развили эту идею в сети, напомнив, что в стране запрещены полеты даже небольших дронов, соответственно, винтокрылая машина никак не могла проникнуть в центр столицы. «Если инцидент с вертолетом — мистификация, это означает, что режим отчаялся, а если это была попытка государственного переворота и никто не защищал власти — это еще хуже», — написал один из пользователей Twitter.

Характерно, что ни один другой сотрудник полиции или офицер вооруженных сил не поддержал Переса.

Ты скажи, че те надо

Требования оппозиции можно свести к четырем пунктам: смена состава судей Верховного суда, которые сегодня поддерживают президента; проведение прямых выборов главы государства в 2017 году; создание гуманитарных коридоров, которые позволят ввозить в страну товары первой необходимости; освобождение всех политических заключенных. В ответ на это президент Мадуро предложил созвать учредительное собрание, члены которого разработают новую конституцию страны, и провести президентские выборы в 2018 году. Но на уступки никто идти не хочет.

Политические оппоненты Мадуро считают, что новая конституция «нейтрализует» оппозицию и укрепит власть «заговорщиков» во главе с президентом. Оппозиционеры утверждают, что процесс созыва учредительного собрания и составления новой конституции почти наверняка станут поводом отложить на неопределенное время региональные выборы, которые должны состояться в этом году, и президентские выборы, запланированные на декабрь 2018 года.

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Они также опасаются, что учредительное собрание еще больше ослабит Национальное собрание — законодательный орган, контролируемый оппозицией. Спикер парламента Хулио Борхес назвал это «мошенничеством, цель которого — обмануть венесуэльский народ и создать механизм, который является не чем иным, как попыткой государственного переворота в Венесуэле».

Мадуро же заявил, что он и его сторонники готовы взяться за оружие, чтобы защитить идеалы боливарианской революции.

Горой за президента

Несмотря на жесточайший экономический кризис в стране у Мадуро остаются многочисленные сторонники. Они обвиняют оппозиционных активистов в попытке организовать государственный переворот и в меру своего понимания ситуации ему противостоят. Основная масса сторонников нынешнего главы Венесуэлы — жители сел и малоимущее городское население. Именно они были главными адресатами социальной помощи, которую им оказывало государство в период правления предыдущего президента Уго Чавеса. Мадуро, его политический наследник, социальные программы продолжил, но денег хватило ненадолго. Из-за экономического кризиса в Венесуэле, вызванного падением мировых цен на нефть, в стране наблюдаются перебои с поставками энергии, дефицит товаров первой необходимости и гиперинфляция, которая, по прогнозам МВФ, в 2018 году может составить 1660 процентов.

Мадуро на митинге своих сторонников Фото: David De La Paz / Xinhua / Globallookpress.com

Но надежда на возвращение к старым добрым временам все еще живет, и многие венесуэльцы готовы стеной стоять за своего лидера. 24 июня группа сторонников Мадуро атаковала здание парламента, в котором заседают оппозиционные депутаты: в руках у нападавших были палки, камни и петарды. Протестующие пытались ворваться внутрь помещений, но их оттеснили бойцы национальной гвардии.

Еще одна массовая акция в поддержку Мадуро прошла в мае: тысячи его сторонников прошли по улицам Каракаса с плакатами в поддержку главы государства, на центральной площади столицы состоялся митинг. Тогда эта акция чуть не закончилась битвой со сторонниками оппозиции, которые в это же время проводили свое шествие и тоже рвались на площадь перед президентским дворцом. К счастью, полицейским и военным удалось развести противоборствующие стороны.

Венесуэльские силовики тоже не восторге от действий оппозиции. Министр внутренних дел страны Нестор Луис Ревероль в своем Twitter постоянно размещает фотографии полицейских, раненных в результате нападений оппозиционеров.

Таким образом, довольно внушительная часть венесуэльского общества не разделяет революционного запала оппозиции и даже противостоит ей. Что и помогает Николасу Мадуро до сих пор находиться у власти.