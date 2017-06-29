В Венесуэле нашли атаковавший Верховный суд вертолет

Власти Венесуэлы обнаружили полицейский вертолет, с борта которого было обстреляно здание Верховного суда страны в Каракасе. Об этом сообщает телеканал Venezolana de Television.

Как уточнил вице-президент республики Тарек эль-Айссами (Tareck El Aissami), вертолет нашли на севере штата Варгас у побережья. Виновник Оскар Перес пока не пойман. «Мы продолжаем поиск террориста», — сказал эль-Айссами.

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Ранее 28 июня министр коммуникации и информации Венесуэлы Эрнесто Виллегас рассказал, что угонщик вертолета был связан с ЦРУ и посольством США.

Оскар Перес 28 июня угнал полицейский вертолет, выпустил 15 пуль по зданию Верховного суда и сбросил на него четыре гранаты. С борта воздушного судна он также помахал флагом с надписью «Свобода». Перес заявил о развертывании наземной и воздушной операции в стране с целью «вернуть власть народу и восстановить конституционный порядок». В сети появилось видео инцидента.

Беспорядки в стране из-за тяжелейшего экономического кризиса идут с начала апреля, из-за них погиб уже 91 человек.