Венесуэла рассказала о работе угонщика вертолета на ЦРУ

Угонщик венесуэльского полицейского вертолета, атаковавший здание Верховного суда страны, был связан с ЦРУ и посольством США. Такую информацию обнародовал министр коммуникации и информации Эрнесто Виллегас, его слова передает газета El Nacional.

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Он призвал граждан страны быть настороже и опасаться попыток переворота. По словам Виллегаса, созыв учредительного собрания атака не остановит, а президент Николас Мадуро позаботится о безопасности венесуэльского народа.

Оскар Перес 28 июня угнал полицейский вертолет, выпустил 15 пуль по зданию Верховного суда и сбросил на него четыре гранаты. С борта воздушного судна он также помахал флагом с надписью «Свобода». Перес заявил о развертывании наземной и воздушной операции в стране с целью «вернуть власть народу и восстановить конституционный порядок». В сети появилось видео инцидента.

Беспорядки в стране из-за тяжелейшего экономического кризиса идут с начала апреля, из-за них погиб уже 91 человек.